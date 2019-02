Câmara de Vereadores de Serra Talhada retoma sessões

Na noite de ontem (04/02), a Câmara Municipal de Vereadores de Serra Talhada, retornou às atividades para a primeira sessão ordinária de 2019. Durante a sessão, que contou com a participação de 16 vereadores, foram homenageadas com moções de pesar a senhora Severina Maria do Nascimento e a professora da Escola Imaculada Conceição, de Caiçarinha da Penha, Emília Barros, solicitadas pela vereadora Alice Conrado e Sinézio Rodrigues, respectivamente.

Ainda na pauta, foram destaques:

INDICAÇÃO: Pavimentação das Ruas: José Dantas do Nascimento, AABB – Antônio de Lima.

Afonso Kerhle, AABB – Francisco Pinheiro.

Construção de um Cemitério na Comunidade Malhada do Juá (Antônio de Lima).

REQUERIMENTO: Construção de um sistema de abastecimento de água por meio da barragem da Fazenda Jurema (Jaime Inácio).

Vistoria de Inspeção das barragens existentes no município, pela Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC e Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Francisco Pinheiro).

Na oportunidade, foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamentos o projeto de Lei do Legislativo Nº 001/2019, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores do legislativo municipal, além do Processo TCE-PE, TC Nº 15100143-1, com as contas do governo do ano de 2014, do Prefeito Luciano Duque de Godoy Sousa, para a elaboração do Projeto de Decreto Legislativo.

Todas as propostas apresentadas na pauta foram aprovadas por unanimidade pelos presentes.

Confira a pauta da sessão na íntegra clicando aqui.