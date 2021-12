Câmara percorre Serra, Custódia, Calumbi e Santa Cruz da Baixa Verde

O governador Paulo Câmara voltou aos sertões do Pajeú e do Moxotó, nesta quinta-feira (16). Em Serra Talhada, ele inaugurou o Instituto de Terapia Renal Alice Tôrres Pereira De Carvalho, unidade que será referência para a X e a XI Gerências Regionais de Saúde, alcançando 22 municípios e uma população estimada em mais de 428 mil pessoas.

Ainda naquela cidade do Pajeú, Paulo Câmara vistoriou as obras de restauração da PE-365. “Estamos com um planejamento adequado e recursos para tocar as obras”, garantiu.

De Serra Talhada, o governador seguiu para Custódia, onde acompanhou o início dos testes da nova estação de tratamento de água, que aumentará o volume ofertado à população de 40 para 80 litros por segundo. Orçada em R$ 31 milhões, a iniciativa beneficiará 40 mil pessoas a partir de janeiro do próximo ano.

Ele também assinou ordem de serviço para implantação da subadutora entre a estação de tratamento de água e o reservatório Chapéu de Couro. Com investimento de R$ 3,7 milhões, a ação – que deverá estar concluída até maio de 2022 – permitirá o fim do rodízio em 50% da cidade, o que representa mais segurança hídrica para 20 mil pessoas. Finalizando os compromissos no município, Paulo Câmara vistoriou o andamento das obras de implantação e pavimentação da PE-310, ligando o município a Iguaracy.

Em Calumbi, autorizou contratação da empresa que vai elaborar o projeto de implantação da PE-357.

A iniciativa vai abranger o trecho de 14 quilômetros do entroncamento da BR-232, próximo ao distrito de Varzinha, até o entroncamento da PE-320, na sede do município. A fase de estudos conta com um aporte de R$ 420 mil.

Foi autorizada ainda a licitação para obras de ampliação e adequação do Sistema de Abastecimentos de Água de Serra Talhada, um investimento de R$ 22 milhões, que contemplará 130 mil pessoas.

Foi assinado ainda um convênio para pavimentação de diversas ruas do município, no valor de R$ 500 mil, e uma ordem de serviço para obra de requalificação do terminal rodoviário do município, orçada em R$ 320 mil.

Em Santa Cruz da Baixa Verde, Paulo Câmara oficializou a reconstrução da PE-365, um dos principais corredores viários do Sertão. As intervenções já foram iniciadas, no trecho de 32,4 quilômetros que faz a ligação do município com as cidades vizinhas de Serra Talhada e Triunfo. O investimento é de R$ 27,8 milhões e a expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até o final do segundo semestre de 2022.

Também foram liberados recursos de R$ 600 mil para pavimentação de ruas no município e para implantação da cozinha comunitária.

Participaram ainda o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota; os deputados federais Gonzaga Patriota, Carlos Veras e Sebastião Oliveira; o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Eriberto Medeiros, e os deputados estaduais Fabrizio Ferraz, Rogério Leão, Aglailson Victor e Laura Gomes; os prefeitos Márcia Conrado (Serra Talhada), Manuca de Zé do Povo (Custódia), Joelson (Calumbi), Irlando Parabólicas (Santa Cruz da Baixa Verde), Zeinha Torres (Iguaracy), Anchieta Patriota (Carnaíba), além de outros prefeitos e vereadores da região. Do Nill Júnior