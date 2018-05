“Caminhada de conscientização” marca culminância do maio amarelo em Serra Talhada

Na manhã dessa sexta-feira (25), foi realizada uma caminhada com o objetivo de conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para o alcance da segurança viária.

A caminhada contou com a participação de Karla Millene – Gerente XI Geres e sua equipe, Capitão Cristóvão – Coordenador da Lei Seca no Sertão, Cabo Danilo – Coordenador do Projeto Lei Seca Mirim, Meca – Gestora Adjunta da Escola Nossa Senhora da Penha com o corpo docente, Bruno – Gestor da Escola Literato com uma equipe de professores, Renata – Coordenadora da Escola Nova Geração com uma equipe de educadores, Cícero Lopes – Secretário Adjunto de Educação com os funcionários, Vânia Melo – Secretária Adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social com diversos funcionários, bem como as demais Escolas: Cornélio Soares, Irmã Elizabeth, Solidônio Leite, Cônego Torres, Tabelião, a equipe do Sest Senat e os alunos do Projeto Lei Seca Mirim pertencente às Instituições de ensino – Nossa Senhora da Penha e Nova Geração.

Durante o trajeto, os participantes demonstraram motivação através de comandos alusivos à cidadania e a educação para o trânsito, como também fizeram a entrega de folders, adesivos alusivos à campanha do maio amarelo para motoristas e pedestres que transitavam no centro de Serra Talhada, sendo a caminhada finalizada na Praça Sérgio Magalhães com uma exposição de carros batidos e uma apresentação cultural dos alunos da Lei Seca Mirim. No total, a passeata contou com a participação efetiva de mais de 3000 pessoas.

Via Nayn Neto