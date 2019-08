Caminhão adulterado é apreendido pela PRF na BR-104, em PE

Um caminhão com indícios de adulteração foi apreendido nessa segunda-feira (19) na BR-104, em Caruaru, no agreste pernambucano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia saído de Brejo da Madre de Deus e seguiria para São Bento do Una, também no agreste.

O motorista foi abordado durante uma fiscalização no km 57 da rodovia. Após um procedimento de identificação veicular, foram constatados indícios de adulteração nos caracteres identificadores do caminhão.

Ainda segundo a polícia, o motorista informou que comprou o veículo por R$ 135 mil a um proprietário de uma granja. Ele disse que não sabia da adulteração.

O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Caruaru. O homem que vendeu o caminhão também esteve no local.

Do NE10 Interior