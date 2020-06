Caminhão adulterado e com carga de gás sem nota fiscal é apreendido na BR-232

Um caminhão adulterado foi apreendido nesse domingo (28), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambucano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava 450 botijões de gás sem a nota fiscal regularizada.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 278 da rodovia. “Ao abordar um caminhão com placas de Minas Gerais, os policiais constataram que o registro do veículo foi realizado de forma fraudulenta e que o veículo original apresentava restrição judicial”, segundo a PRF.

O motorista não portava o documento do veículo e apresentou uma nota fiscal com a data posterior à abordagem. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, para a adoção dos procedimentos legais.

