Caminhão cai em ribanceira após bater em outro na BR-232 em Pernambuco

Um acidente entre dois caminhões foi registrado na madrugada desta terça-feira (12), na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Federal Rodoviária (PRF), depois do acidente, um caminhão acabou caindo em uma ribanceira.

A PRF informou que um caminhão quebrou e parou na pista e o outro veículo acabou batendo na parte de trás e desceu na ribanceira. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. O acidente ainda provocou derramamento de óleo no local. (G1)