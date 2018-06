Caminhão carregado com 6 mil litros de cerveja é roubado em Serra Talhada

Um caminhão carregado com 6 mil litros de cerveja foi roubado nessa quarta-feira (20) em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. A Polícia Militar foi chamada ao local pela vítimas, que são funcionárias da empresa que produz a bebida alcoólica.

Segundo a PM, quando as vítimas estavam próximas ao Distrito Nazaré do Pico, a caminho de Tacaratu, quando dois homens não identificados e armados abordaram os funcionários da empresa.

As vítimas foram levadas para um matagal, onde a dupla de suspeitos pediu para que os funcionários retirassem o fardamento e ficassem deitados no chão.

Além do caminhão, os assaltantes levaram quatro celulares. Foram realizadas buscas, mas os assaltantes não foram localizados. As vítimas foram conduzidas à Delegacia da Polícia Civil local para serem tomadas as medidas cabíveis.

