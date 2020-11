Caminhão carregado com charque roubada é recuperado pela PRF na BR-232

Um caminhão carregado com uma carga de charque roubada foi recuperado na noite do último sábado (28), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo, de 31 anos, foi detido na ação.

Além de constatar que o veículo havia sido roubado, a equipe encontrou dois equipamentos para bloquear o sinal do rastreador e um rádio comunicador na cabine, conforme informou a PRF.

O motorista informou que havia sido contratado para transportar o caminhão de Feira de Santana, na Bahia, até Caruaru, e sabia que o veículo era roubado. Os policiais também descobriram que ele tinha passagem na polícia por homicídio.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, para devolução da carga e do veículo ao proprietário. (G1)