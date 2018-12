Caminhão carregado com frutas capota na BR-316, no Sertão de Pernambuco

As chuvas que caíram no Sertão do Araripe no começo desta semana deixaram as pistas escorregadias e provocaram um acidente na última segunda-feira (10). O acontecimento foi registrado na BR-316, entre as cidades de Trindade e Ouricuri.

Um caminhão carregado com bananas, melancias, laranjas e outras frutas capotou após o motorista perder o controle da direção em um trecho enlameado.

A ocorrência aconteceu no perímetro entre o distrito de Santa Rita (Ouricuri) e a cidade de Trindade. O veículo ficou bastante danificado e a carga teve perda total. O motorista e o ajudante tiveram ferimentos leves.

Via Blog Alvinho Patriota