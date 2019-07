Caminhão carregado com gás é recuperado na BR-232

Um caminhão carregado com botijões de gás foi recuperado no último sábado (29) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR -232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O motorista do veículo foi localizado após ser levado pelos assaltantes.

Ao receber informações de que havia um caminhão no quilômetro 68, próximo ao túnel Plínio Pacheco, policiais foram até o local indicado mas não encontraram ninguém no veículo. A chave foi encontrada na vala de escoamento que fica no acostamento da rodovia.

Logo depois que o caminhão foi levado ao posto da PRF, o motorista chegou e informou que havia sido abordado por três homens armados em um carro e obrigado a entregar o veículo. Ele disse ainda que foi levado até outro carro em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, e posteriormente foi liberado no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

O caminhão e a carga foram entregues ao proprietário do veículo, que foi orientado a registrar a ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil. (G1)