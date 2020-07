Caminhão carregado com madeira irregular é apreendido na BR-424

Um caminhão que transportava 20,7 m³ de madeira irregular foi apreendido na tarde do domingo (12), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A mercadoria não estava de acordo com o documento florestal e possuía 5 toneladas de excesso de peso.

O veículo foi abordado durante ronda da PRF, próximo ao quilômetro 87 da rodovia. Os policiais observaram um caminhão parado no acostamento e, ao verificarem a carga transportada pelo veículo, foi constatado que a mercadoria estava em excesso e a documentação era irregular.

O Documento de Origem Florestal (DOF) apresentado pelo motorista não tinha validade e a quantidade da madeira era diferente da informada na nota fiscal, contendo um excedente de aproximadamente 5 m³. O caminhão havia saído de Crateús, no Ceará, em direção a Porto Calvo, em Alagoas.

A equipe emitiu uma autuação por excesso de peso e lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o motorista, pelo transporte de madeira sem licença válida. O caminhão e a carga foram encaminhados para a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). O Ministério Público Federal (MPF) em Garanhuns também foi notificado sobre o crime ambiental.