Caminhão carregado com ração para peixes tomba na BR-235, entre Petrolina e Casa Nova

Um caminhão carregado com ração para peixe tombou no começo da manhã desta sexta-feira (9) na BR-235, que liga os municípios de Petrolina (PE) e Casa Nova (norte da Bahia). Não há informações sobre feridos, nem o que teria feito a carreta tombar.

O acidente interrompeu temporariamente o trânsito no trecho da rodovia, na descida do Assentamento Água Viva. De acordo com informações, a carga teria como destino um criatório de peixes na região de Sobradinho, também no norte baiano.

Via Carlos Britto