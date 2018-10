Caminhão carregado de abacaxi tomba na BR-104, em Pernambuco

Uma carreta carregada de abacaxi tombou na BR-104 em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, na noite da última sexta-feira (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na Vila do Socorro, distrito do município.

Ainda segundo a PRF, o motorista sofreu ferimentos leves. Já parte da carga foi saqueada por pessoas que moram perto do local onde o caminhão tombou. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil. (G1)