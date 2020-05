Caminhão carregado de madeira irregular é apreendido na BR-232

Um caminhão que transportava 37 m³ de madeira irregular foi apreendido nessa sexta-feira (1º), durante a Operação Tupã da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O veículo havia saído de Moju, no Pará, com destino ao Cabo de Santo Agostinho, no Recife.

Segundo a PRF, durante a abordagem no quilômetro 145 da rodovia, os policiais perceberam que a nota fiscal da mercadoria não possuía registro de passagem em postos fiscais de saída ou entrada nos estados do Amazonas e Pará. O documento também possuía divergências no horário e data de autorização de uso.

A equipe ainda constatou que o motorista não portava a Declaração de Corte e Colheita (DCC), e não sabia informar por quais rodovias a carga havia passado até chegar a Pernambuco. Além disso, o Documento de Origem Florestal (DOF) possuía adulterações que invalidam a licença necessária para esse tipo de transporte.

O caminhão foi conduzido ao pátio, para ser levado à Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH). (G1)