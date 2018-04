Caminhão carregado de milho tomba na BR-104 em Pernambuco

Um caminhão carregado de milho tombou na última quarta-feira (18) na BR-104, em Panelas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista informou que teve problemas com o freio antes da carreta virar na pista.

O condutor passou pelo teste do bafômetro, que comprovou que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. Ele sofreu um ferimento no braço, mas não precisou ser socorrido.

Ainda segundo a PRF, a rodovia ficou interditada e só foi liberada na tarde dessa quinta-feira (19). (G1)