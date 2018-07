Caminhão carregado de tomate tomba e motorista morre na BR-232, no Agreste de PE

O tombamento de um caminhão carregado de tomate deixou uma pessoa morta na BR-232, no município de Pombos, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu no quilômetro 63,2 da rodovia, no sentido Recife, por volta das 22h dessa segunda-feira (16). O motorista, de 38 anos, faleceu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz trafegava na BR-232, quando perdeu o controle do veículo e tombou.

Por causa do acidente, a rodovia ficou parcialmente interditada até as 5h15 desta terça-feira (17), na faixa da direita. A PRF contou com o apoio do Corpo de Bombeiros para a retirada da carga da pista. O condutor estava sozinho no caminhão. O proprietário do veículo enviou uma equipe para retirar caixas de plástico que ficaram espalhadas na pista.

Do JC Online