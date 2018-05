Caminhão colide contra carro e deixa mortos e feridos no Agreste de PE, veja o vídeo

Na manhã dessa segunda-feira (30), um acidente entre um caminhão e um carro deixou dois mortos e outras pessoas feridas em Palmares, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, uma criança está entre as vítimas mortas.

Ainda segundo a PM, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, colidiu contra o carro e entrou em uma casa. O caso foi no bairro da Cohab 2. Nas imagens acima, é possível perceber o momento no qual o caminhão entra na residência.

A Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações, deverá ir até o local. (G1)