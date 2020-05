Caminhão com 21 toneladas de açúcar sem nota fiscal é retido em PE

Um caminhão que transportava 21 toneladas de açúcar sem nota fiscal foi retido na madrugada deste sábado (2) na BR-424, em Garanhuns. O veículo havia saído de Santana do Mundaú, em Alagoas, e tinha como destino o município do Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais abordaram o caminhão no quilômetro 93 da rodovia durante uma ação Operação Tupã. Ao verificar o compartimento de carga do veículo, foram encontrados 700 fardos de 30 kg de açúcar.

O motorista não portava a documentação fiscal e foi constatado um excesso de peso de 7,6 toneladas do produto. A equipe também descobriu que o veículo já havia sido retido pela PRF em março deste ano, pelo mesmo motivo.

O caminhão foi encaminhado ao pátio para realizar a retirada da mercadoria em excesso. A ocorrência será encaminhada à Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE), para adoção dos procedimentos legais. (G1)