Caminhão com 37 toneladas de milho sem nota fiscal é retido em PE

Um caminhão que transportava 37,7 toneladas de milho sem nota fiscal foi retido na madrugada dessa quinta-feira (27) na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O caminhão foi abordado durante uma fiscalização do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 93 da rodovia.

Ao solicitar a documentação fiscal da mercadoria, o motorista informou que não possuía. Em seguida, foi verificado o peso transportado pelo caminhão, constatado um excesso de 17,3 toneladas, além de 13,1 toneladas a mais que o permitido na Capacidade Máxima de Tração (CMT).

A carga havia saído de Carira, em Sergipe, e seria entregue em Lajedo. Pelas irregularidades, foram emitidas multas no valor total de R$12.682. O caminhão e a carga foram conduzidos ao pátio da PRF e a ocorrência foi encaminhada à Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE). (G1)