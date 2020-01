Caminhão com carga de carne avaliada em R$ 579 mil é roubado em Arcoverde

Um caminhão com carga de carne foi encontrado na BR-232, na estrada que dá acesso ao Povoado das Caraíbas, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, um policial que estava de folga encontrou o caminhão parado com dois homens dentro. Ao avistarem o policial, os suspeitos fugiram pelo matagal.

Ao chegar no local, a polícia encontrou o caminhão com marcas de tiros e o painel destruído. Os lacres de segurança das portas da carroceria não foram rompidos e a mercadoria não foi roubada. A carga de carne foi avaliada em R$ 579 mil.

O motorista do caminhão ficou ferido com um tiro na mão e foi encaminhado para um hospital em Caruaru. No local também foi encontrado o celular do motorista, que estava quebrado e sujo de sangue. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. (G1)