Caminhão com carga de milho tomba na BR-104, no Agreste de Pernambuco

Um caminhão com carga de milho tombou na manhã dessa segunda-feira (9) na BR-104 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo.

A carga ficou espelhada pela pista e o Corpo de Bombeiros foi chamado para limpar a rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender o motorista, que teve ferimentos leves, mas não quis ser atendido. (G1)