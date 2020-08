Caminhão com madeira irregular é retido na BR-232, em Sertânia

Um caminhão que transportava 31m³ de madeira irregular foi retido na noite do último sábado (8), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga havia saído da cidade de Dom Eliseu, no Pará, e seguia para Caruaru, no Agreste do estado.

Durante a abordagem, no Km 278 da rodovia, policiais constataram que a carga não possuía o Documento de Origem Florestal (DOF) nem a Guia Florestal (GF), que comprovam a origem da carga e autorizam esse tipo de transporte.

O motorista informou que havia sido contratado para realizar o transporte da mercadoria. A ocorrência foi encaminhada à Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH).

