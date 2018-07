Caminhão com material de construção capota na BR-232 em Serra Talhada

Um caminhão que transportava material de construção capotou na BR-232, na manhã desta terça-feira (10), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do Blog Leia Mais PE, o motorista identificado como, Paulo Alves Figueiredo, 60 anos, informou que o caminhão capotou por conta do peso na traseira do veículo. Ainda de acordo com informações, o caminhão vinha carregado da cidade de Custódia e seguia para Trindade, no Sertão de Pernambuco, quando aconteceu o acidente no KM-416.

Além do motorista, dois ajudantes seguiam no veículo: Damião Roberto, de 50 anos, e José Márcio, de 34. Damião foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele teve escoriações leves no braço e na perna e passa bem.

Fotos: Leia Mais PE