Caminhão desgovernado desce rua e atinge casa em Serra Talhada

Um caminhão caçamba desgovernado desceu a a Rua Deósio Pereira Lins, e atingiu uma casa no bairro no bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu na tarde do último sábado (08).

O empresário e radialista, Gomes Som, presenciou o ocorrido e passou as informações em primeira mão, para o grupo de whatsapp da Rádio Vilabela FM.

“Um caminhão caçamba vinha nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e cruzou desgovernado as duas pistas da Avenida Afonso Magalhães, descendo pela ‘Rua do Rodeio’, ainda bem que não atingiu nenhuma pessoa. Sobrou em cima de dois carros, parou em frente de uma casa”.

Ainda de acordo com Gomes, apenas o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi socorrido por moradores da localidade para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).