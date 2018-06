Caminhão do Exército com 12 atiradores do Tiro de Guerra de Serra Talhada sofre acidente na BR-424

Uma carreta, em uma manobra irresponsável e irregular, provocou um acidente com uma das viaturas de um comboio do 71º BI Mtz na manhã desta terça-feira (12) na BR-424, em Caetés, Agreste de Pernambuco.

Os caminhões, em um total de três, regressavam para Serra Talhada conduzindo 12 atiradores do Tiro de Guerra da capital do xaxado, que vieram à sede do 71º BI Mtz para realizar uma instrução de tiro de fuzil.

De acordo com informações, o motorista da carreta, efetuou uma manobra brusca, jogando uma das viaturas pra fora da pista quando esta fazia uma ultrapassagem em local permitido.

Os militares envolvidos na ocorrência foram conduzidos para o 71º BI Mtz e nenhum ficou ferido gravemente tendo, alguns, escoriações leves em virtude do choque.

O acidente envolvendo o comboio do 71º BI Mtz não teve maiores consequências porque, segundo foi apurado, todos os militares da viatura atingida usavam cinto de segurança.

