Caminhão é flagrado com 20 toneladas de excesso de peso em PE

Um caminhão do tipo rodotrem, que transportava 20 toneladas de milho com excesso de peso e sem Nota Fiscal, foi retido na noite da última quarta-feira (27), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-423 em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O caminhão havia saído de Carira, em Sergipe, com direção a Angelim, em Pernambuco.

Conforme a PRF, durante uma fiscalização no quilômetro 94 da rodovia, os policiais abordaram uma carreta que não poderia transitar durante a noite. Ao verificar a capacidade máxima que o veículo poderia transportar, foi constatada a irregularidade.

A empresa responsável pela mercadoria foi autuada pela PRF por infrações no valor R$ 14.650,42 e pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) no valor total de R$ 23.940,00. O veículo foi levado ao pátio, em Garanhuns, para realização do transbordo da mercadoria em excesso e regularização fiscal.

Foi constatado também que o motorista era reincidente na prática de transportar mercadorias com excesso de peso. Ele havia sido flagrado em 2015 pela PRF cometendo a mesma infração. (G1)