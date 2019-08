Caminhão é flagrado com 25 toneladas de excesso de peso no Agreste de PE

Um caminhão do tipo foi flagrado com 25 toneladas de excesso de peso na última segunda-feira (12), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O veículo havia saído de Paracatu, em Minas Gerais, com destino a Cabedelo, na Paraíba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais abordaram um caminhão que transportava 74,3 toneladas de milho. Além do excesso, foi constatado que a Autorização Especial de Trânsito (AET) apresentada pelo motorista estava vencida. O documento é obrigatório para esse tipo de transporte.

“A equipe identificou outras irregularidades nas características do veículo e lavrou cinco autuações, no valor total de R$18.917,58. O veículo ficou retido para realizar o transbordo da mercadoria em excesso”, conforme informou a PRF.

Uma denúncia será encaminhada ao Ministério público Federal por danos ao patrimônio da União. O transporte de mercadoria com excesso de peso danifica o asfalto das rodovias, sobrecarrega o sistema de freios do veículo e aumenta os riscos de acidente, segundo a polícia. (G1)