Caminhão é flagrado com excesso de peso e irregularidade fiscal em PE

Um caminhão que transportava 20 toneladas de placas de gesso foi retido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sábado (11), na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O veículo transportava 6,4 toneladas de mercadoria em excesso e apresentava irregularidades no documento fiscal.

Durante uma fiscalização, policiais abordaram um caminhão que havia saído de Trindade, no Sertão de Pernambuco, com destino a Maceió, em Alagoas. Após uma verificação, foi constatado que o peso declarado era menor do que o transportado e a origem da carga era diferente da informada na Nota Fiscal, já que declarava ter sido embarcada no Recife, conforme informou a PRF.

O proprietário foi autuado pelo transporte de carga com excesso de peso. O caminhão foi removido ao pátio para transferir a mercadoria em excesso e regularizar a situação fiscal com a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE).

Do G1