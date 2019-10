Caminhão é flagrado com madeira irregular na BR-232

Um caminhão com madeira irregular foi flagrado na última segunda-feira (07), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar, o veículo possui mais de R$ 21 mil em débitos.

O caminhão tinha 32 m³ de madeira irregular. Ainda de acordo com a PRF, dois homens estavam transportando o material do tipo Jatobá e Angico sem licença ambiental. A carga saiu da cidade de Dom Eliseu, no Pará, e seria entregue em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco.

Durante a verificação, a PRF identificou que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) estava atrasado desde 2015. A carga foi encaminhada à Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), que emitiu multas que chegam a R$ 9.600.

A PRF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para os homens que estavam no caminhão. A carga será doada para instituições sociais. (G1)