Caminhão é multado por transportar três agricultores na carroceria e irregularidades no veículo em PE

Um motorista que transportava três agricultores na carroceria de um caminhão foi flagrado na noite dessa quarta-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, em Caruaru, Agreste pernambucano. O veículo estava transportando tomates e havia saído da Central de Abastecimento de Caruaru (Ceaca), em direção a Encruzilhada de São João, também no Agreste.

Policiais do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte da PRF retornavam de uma blitz, quando avistaram os trabalhadores sendo transportados de maneira inadequada. Além de transportar pessoas no compartimento de carga, o motorista foi multado pela falta do extintor de incêndio, por irregularidades na placa e por alteração no sistema de iluminação do veículo, segundo a PRF.

Os agricultores desembarcaram da carroceria e seguiram viagem em um carro. O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) foi recolhido e dado um prazo de cinco dias para que o motorista providencie a regularização do caminhão.

Durante a blitz, a PRF fiscalizou 100 veículos e 105 pessoas na BR 104, em Caruaru. Ao todo, foram emitidas 206 multas, recolhidos 16 veículos irregulares e 57 CRLVs. (G1)