Caminhão é recuperado logo após o roubo em Pernambuco

Um caminhão que havia sido roubado na última terça-feira (1º) em Paranatama, no Agreste de Pernambuco, foi recuperado 15 minutos depois pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-423, em Garanhuns. O veículo estava carregado com aguardente e a carga foi recuperada na ação.

Segundo a PRF, após receberem informações de que um caminhão havia sido tomado de assalto, os policiais iniciaram buscas na região até localizar o veículo abandonado no acostamento da rodovia. Um dos suspeitos do assalto, que estava dirigindo o caminhão, abandonou o veículo antes da chegada da viatura.

Em seguida, a equipe continuou as buscas e localizou um carro estacionado no quilômetro 99 da BR-423, com as mesmas características do que estaria dando apoio à ação criminosa. Dois homens, de 25 anos, estavam no veículo e foram detidos no local. Eles possuem passagem na polícia por receptação e transportavam um rádio comunicador.

O condutor que sofreu o assalto foi liberado em Lajedo, também no Agreste, e informou que havia sido abordado por quatro homens em um carro. Ele disse também que um dos criminosos estava armado com um revólver.

O caminhão foi levado ao posto da PRF em Garanhuns para ser devolvido ao proprietário e os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que irá investigar o caso. (G1)