Caminhão furtado na Bahia é recuperado pela PRF em PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nessa sexta-feira (03) um caminhão que tinha sido furtado na Bahia. Dois homens, de 33 e 37 anos, estavam no veículo e foram detidos na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações da PRF, durante uma fiscalização no quilômetro 92 da rodovia, policiais abordaram um caminhão vazio com placas de Viana, no Espírito Santo. Após um procedimento de identificação, foi constatado que o veículo possuía registro de furto no dia 20 de maio deste ano, em Feira de Santana, na Bahia.

O motorista informou à polícia que estava levando o caminhão para Governador Valadares, em Minas Gerais, a pedido de um homem. Ele foi encaminhado junto com o passageiro à delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que irá investigar o caso. (G1)