Caminhão invade escola municipal e destrói muro na zona rural de Flores

Um caminhão invadiu uma escola municipal no Sítio Tamboril, na zona rural de Flores, no Sertão de Pernambuco, na tarde dessa quinta-feira (10). Segundo os moradores, o motorista do veículo perdeu o controle, bateu no muro e avançou até a estrutura da escola.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Flores informou, por telefone, que a unidade de ensino está desativada e lá funcionava a sede da Associação de Produtores Rurais da Comunidade. Uma equipe está indo ao local para verificar a situação e calcular os prejuízos.

Os ocupantes do caminhão, o motorista, a esposa e o filho, tiveram ferimentos leves. Não havia ninguém no prédio no momento do acidente. (G1)