Um caminhão pegou fogo na noite dessa quarta-feira (18) no km 69 da BR-232 em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorrou no sentido Gravatá-Recife.

Ainda segundo a PRF, o motorista informou que um pneu dianteiro estourou e ele colocou o veículo no acostamento. Assim que ele saiu do veículo, o incêndio teve início. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e liberou a rodovia. (G1)