Um acidente envolvendo um caminhão-pipa deixou o motorista ferido na tarde desse domingo (12) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. A fatalidade aconteceu por volta das 14h.

De acordo com informações, o veículo pertence a Benício Benevides e capotou nas proximidades do quilômetro 25 da PE-360. As causas do acidente são desconhecidas. O motorista teve apenas escoriações pelo corpo e passa bem.

Via Blog do Elvis