Caminhão que transportava algodão capota na BR-101 em Pernambuco

Um caminhão que transportava fardos de algodão tombou na BR-101, sentido Recife, por volta das 11 horas deste sábado. O motorista perdeu o controle do veículo e capotou no km 105, logo após o distrito de Charneca. O condutor ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU, levado em helicóptero do Estado para o Hospital da Restauração.

Houve princípio de incêndio na carga de fardos de algodão, que logo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O trânsito ficou parado durante o resgate, mas os veículos seguem pela faixa da esquerda. O guincho já foi acionado para retirar o caminhão.

Da Folha de Pernambuco