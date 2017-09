Caminhão que transportava combustível pega fogo na BR-101, na Zona da Mata de PE

Um caminhão que transportava combustível pegou fogo enquanto transitava pela BR-101 na tarde dessa sexta-feira (1º). O acidente ocorreu no Km 134, no trecho localizado no município de Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, no sentido Alagoas da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fogo não alcançou os tanques de combustível, mas atingiu a parte dianteira do veículo, incluindo o cavalo e o trator. Também segundo a corporação, o motorista do caminhão não ficou ferido.

Ele informou à PRF que estava com o caminhão em movimento quando sentiu um cheiro de queimado e viu fumaça no painel. Em seguida, parou o veículo na rodovia e saiu dele. O fogo foi controlado com a ajuda de um caminhão de uma usina que transportava água e passou pelo local no momento do ocorrido.

Apesar de o caminhão ter ficado estacionado em uma das faixas da rodovia, a PRF informou que não foi necessário interditar a pista durante muito tempo. O bloqueio foi feito apenas para ser desatrelada a parte da frente do caminhão.

