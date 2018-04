Caminhão roubado é recuperado na BR-232, em Serra Talhada

Um caminhão carregado com produtos eletrônicos e peças automotivas foi recuperado na noite de segunda-feira (09), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação ocorreu na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Policiais federais montaram um bloqueio no quilômetro 405 da rodovia para interceptar o veículo. Ao receber ordem de parada, o motorista acelerou para não ser abordado. A fuga durou cerca de 500 metros.

Em seguida, três homens desceram do veículo, atiraram contra os policiais e correram para o matagal no acostamento, segundo a PRF. Buscas foram realizadas na região para tentar localizar os suspeitos, mas sem sucesso. Na cabine do caminhão estava o motorista da empresa, que havia sido feito refém pelos assaltantes.

Os policiais encontraram equipamentos utilizados para bloquear o sinal do rastreador do veículo. O caminhão e a carga foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde a ocorrência foi registrada.

Da Folha de Pernambuco