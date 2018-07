Caminhão-tanque pega fogo e motorista morre em acidente na BR-232, no Agreste de PE

Um caminhão-tanque pegou fogo no início da noite dessa terça-feira (24) na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu. Após buscas, um novo corpo – ainda não identificado – foi encontrado carbonizado.

O acidente aconteceu antes da entrada do túnel, no sentido Recife/interior. A rodovia já está liberada. Ainda de acordo com a PRF, um carro bateu na lateral do caminhão. Uma moto também se envolveu no acidente e o condutor e o passageiro ficaram feridos. A PRF não informou o estado de saúde deles. (G1)