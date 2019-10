Caminhões carregados de madeira e metralha tombam e motoristas ficam feridos na BR-101, em PE

Um caminhão carregado de madeira e outro carregado de metralha tombaram na madrugada dessa quarta-feira (30) na BR-101, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local viu os veículos tombados na rodovia. No local, foi constatado que um dos motoristas estava preso às ferragens.

Os dois condutores foram resgatados com ferimentos leves. Segundo os bombeiros, as vítimas estão estáveis e conscientes. Os motoristas foram encaminhados para o Hospital Regional de Palmares. (G1)