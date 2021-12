Caminhões com 150 m³ de madeira irregular são retidos em Petrolina

Três caminhões que transportavam um total de 150 m³ de madeira irregular foram retidos, na sexta-feira (24), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Os veículos haviam saído com as cargas de Belém, no Pará, em direção a Feira de Santana, na Bahia.

Durante as abordagens aos caminhões nos quilômetros 99 e 117 da rodovia, a equipe da PRF constatou que cada veículo transportava 50m³ de madeira nativa serrada. Aos policiais, os motoristas apresentaram a mesma nota fiscal e licença ambiental, para tentar enganar a fiscalização.

A diferença na documentação ambiental eram as placas dos veículos, que estavam anotadas de caneta, mas se tratavam do mesmo documento. Os caminhões foram encaminhados junto com as cargas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em Juazeiro, na Bahia. Do Nayn Neto