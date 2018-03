Caminhoneiro atropela e mata jovem de 18 anos na BR-232 em Serra Talhada

Um caminhoneiro, que não teve a identidade revelada, atropelou e matou uma jovem identificada como Maria Alexandra Ferreira dos Santos, 18 anos. O acidente aconteceu na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima ainda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda de acordo com informações, Maria Alexandra era natural do município de Mirandiba, no Sertão Central.

O caminhoneiro fugiu sem deixar pistas.