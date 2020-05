Caminhoneiro com suspeita de Covid-19 é socorrido na BR-423, em PE

Um motorista de caminhão, de 41 anos, apresentou sintomas suspeitos de coronavírus e foi socorrido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa segunda-feira (11), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O homem foi levado de urgência para um hospital da região.

O motorista parou no posto da PRF de Garanhuns e informou que estava se sentindo cansado, com dor no corpo, com tosse e sem condições de dirigir. Ele disse também que havia sido medicado no dia anterior em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas os sintomas persistiram.

De imediato, a equipe providenciou uma máscara para o caminhoneiro e o conduziu com urgência até o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, para que ele fosse avaliado por uma equipe médica. (G1)