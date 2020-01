Caminhoneiro é detido com arma e 150 comprimidos de rebite na BR-104

Um caminhoneiro de 38 anos que transportava 150 comprimidos de rebite e um revólver municiado foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sábado (18), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O veículo de carga do tipo cegonha havia saído de Camaçari, na Bahia, em direção ao município pernambucano.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava descarregando carros em uma concessionária, quando os policiais foram acionados para realizar uma verificação no caminhão. Dentro do veículo, foi encontrado o revólver com seis munições e os comprimidos de anfetamina.

A substância é proibida pela Agência Nacional de Vigilância sanitária (Anvisa) e é utilizada para reduzir o sono em viagens de longa distância. Os comprimidos teriam sido adquiridos na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

Ainda segundo a PRF, o motorista informou que havia adquirido a arma com um amigo para proteção pessoal e admitiu que fazia uso do “rebite”. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, para a continuidade dos procedimentos legais. (G1)