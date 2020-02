Caminhoneiro é detido com documento de veículo falsificado na BR-232

Um motorista de caminhão de 39 anos foi detido na quarta-feira (5) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após apresentar um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com suspeitas de falsificação. O flagrante foi realizado durante uma fiscalização a veículos de carga no quilômetro 145 da BR-232 em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a PRF, durante a abordagem ao caminhão, os policiais perceberam que o documento apresentado possuía uma numeração inexistente e o licenciamento estava vencido desde 2014. Ao consultar os dados do veículo, foram encontrados débitos de R$ 5.951,51 em multas e R$ 2.559,92 de licenciamento, totalizando R$ 8.511,43.

O motorista informou a PRF, que apesar do veículo estar no nome dele, ele havia vendido e não sabia que o CRLV estava vencido. O homem disse ainda que não sabia que o documento era falsificado.

O condutor foi levado junto com o documento à Delegacia de Polícia Federal de Caruaru, que irá investigar o caso.

Do G1