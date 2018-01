Caminhoneiro é morto a tiros em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco

Um caminhoneiro de 32 anos foi morto a tiros no final da tarde dsse sábado (27) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com 8° Batalhão Polícia Militar (8º BPM), por volta das 17h20, a vítima foi surpreendida por uma pedrada no para-brisa do veículo. Então, ele desceu do veículo para ver quem tinha feito o arremesso, quando encontrou o autor munido de uma arma de fogo e entrou em em luta corporal com o indivíduo. O caminhoneiro, acabou sendo atingido por um disparo.