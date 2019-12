Caminhoneiro é preso transportando 995 caixas de cigarros falsificados, no Sertão de PE

As Polícias Federal e Militar apreenderam 995 caixas de cigarros falsificados, no Sítio Saco da Maricota, na zona rural de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PF, a carga seria levada para o município de Picos, no Piauí. O motorista do caminhão, Eginaldo de Lima Pereira Filho, de 32 anos, foi preso em flagrante por contrabando.

A prisão foi feita na última terça-feira (17), após uma denúncia. O motorista disse aos policiais que receberia R$ 3 mil para transportar a carga. Eginaldo de Lima e os cigarros falsificados foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Salgueiro. (G1)