Caminhoneiro morre após bater na traseira de outro caminhão na BR-428 no Sertão de PE

Aconteceu um Acidente na noite dessa quarta-feira (13), por volta das 22h30, na BR-428 em Santa Maria da Boa Vista, no sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro Osivan Araújo de Melo, de 39 anos, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de outro caminhão. Ele morreu no local.

De acordo com a polícia, provavelmente, Osivan teria dormido no volante ou tido um mal súbito. Já o condutor do caminhão da frente não estava no local quando a PRF chegou na ocorrência. Foram ao local também, o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalista e o IML de Petrolina.

Do G1