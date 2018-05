Caminhoneiros realizam protesto contra aumento no preço do combustível na BR-232 em Serra Talhada

Na tarde desta quinta-feira (24), caminhoneiros realizaram uma manifestação na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, contra o aumento no preço dos combustíveis.

O protesto, que ocorreu nos dois sentidos da rodovia, teve início às 15h00 e ocorreu em dois pontos no km 410 da BR-232, na zona urbana, (bairro São Cristóvão) de Serra Talhada, foram interditados por caminhoneiros, os quais atearam fogos em pneus, entre outros objetos.

No primeiro ponto, foram colocados dois caminhões interrompendo a o tráfego na rodovia, sendo que na saída do retorno da via lateral para a Avenida João Gomes de Lucena, atearam fogo em objetos diversos objetivando o bloqueio da passagem alternativa; e no segundo ponto, a uns 200 metros de distância do primeiro, interromperam a BR-232 com pneus em chamas.

Preço do diesel e da gasolina

Após uma sequência de reajustes praticamente diários, a Petrobras reduzirá os preços da gasolina em 2,08% e os do diesel em 1,54% nas refinarias a partir desta quarta-feira (23), em meio a discussões dentro do governo sobre a alta dos preços dos combustíveis e protestos de caminhoneiros.

Segundo informou a petroleira, o preço da gasolina nas refinarias cairá de R$ 2,0867 o litro para R$ 2,0433 a partir desta quarta. Já o preço do diesel será reduzido de R$ 2,3716 para R$ 2,3351.

Na véspera, a estatal tinha anunciado um novo aumento nos preços do diesel e da gasolina, elevando os preços dos combustíveis para novas máximas dentro da política da estatal. Desde o início da nova sistemática de reajustes adotada pela Petrobras, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumulava aumento de 58,76% e o do diesel, de 59,32%, segundo o Valor Online.

Com informações do G1 e Nayn Neto