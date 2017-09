Caminhonete de transporte escolar capota com crianças em Custódia, no Sertão de PE

Uma caminhonete D-20 que fazia o transporte escolar capotou na manhã dessa sexta-feira (01/09), na zona rural de Custódia.

Segundo informações, o acidente foi provocado por um pneu que estourou, quebrando uma mola simultaneamente. O motorista foi hábil e livrou o veículo de cair dentro de uma barragem, ficando a caminhonete numa ribanceira.

Vários estudantes que voltavam da escola estavam no veículo tiveram apenas ferimentos leves. As informações são do radialista e blogueiro, Júnior Cavalcante.